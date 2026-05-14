4月30日発売の「週刊文春」で報じられた高市早苗首相（65）の秘書による“中傷動画拡散”疑惑。5月13日の参院本会議では、立憲民主党の小西洋之議員（54）による代表質問で、この疑惑に切り込んだ。「文春の報道によると、昨年の総裁選の折、高市氏の対立候補だった小泉進次郎防衛相（45）や林芳正総務相（65）を貶めるため高市氏の公設第一秘書・木下剛志氏が第三者に対して中傷動画の作成、拡散を依頼。さらに、今年2月の衆院選