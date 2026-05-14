ファミリーレストラン「ココス」は5月14日より、初夏の人気フェア「チョコミン党フェア」を開催する。ココス「チョコミン党フェア」今年の「チョコミン党フェア」では、昨年好評だった“スーパースースーソース”がパワーアップ。チョコミントの定番であるチョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいを楽しむことができるスイーツ5品がラインアップされている。ココス「チョコミン党パフェ」(1,199円