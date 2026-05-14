大騒動に発展したお笑い芸人・中山功太（45）による過去の”いじめ告発”。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）だと判明し、相方の八木真澄（51）の尽力もあって無事に解決したのだが--。騒動の発端は、5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』（ABEMA）で、中山が「ずっといじめられてきた先輩がいる」と告白したこと。実名こそ伏せられたものの、ネット上では犯人探しが加速し、特徴や過去の中山