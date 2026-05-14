【モデルプレス＝2026/05/14】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第34話が、5月14日に放送された。人気女優が初登場し、反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」初登場で存在感放った大物女優◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた