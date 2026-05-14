【モデルプレス＝2026/05/14】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。【写真】44歳元モー娘。「お子さん喜びそう」思いつきで作ったボリューム満点弁当◆飯田圭織、手作りのお弁当を公開飯田は「水曜日は」「豚ロース肉のカレー粉焼き」とコメントし、写真を投稿。大小2つの弁当箱にそれぞれ黒ごまを振ったおにぎりと豚ロースのカレー粉焼