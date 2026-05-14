【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の大沢たかおが5月13日、自身のInstagramを更新。横須賀駅を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】57歳大物俳優「爽やかすぎる」変装なしで横須賀駅ホーム降臨◆大沢たかお、笑顔で駅のホームに立つ姿公開大沢はバラの絵文字を添えて、バラの前で笑顔で立つショットを公開。白いタンクトップに白いシャツを羽織りゆるっとしたデニムを合わせ、青い空とのコントラストが印象的なショッ