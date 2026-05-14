【モデルプレス＝2026/05/14】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月13日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ごはんを公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。「大好評だった」息子たちが苦手な野菜使用したナスとチーズの肉巻き◆石川梨華、手作りの夜ごはん公開石川は「昨日の夜ごはん」とつづり、写真を投稿。「ナスのチーズと大葉の肉巻き」「海老とブロッコリーのガーリック炒め」「キャベツと豚バラの旨辛炒