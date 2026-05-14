三重県が外国人の県職員の採用取りやめを検討していることをめぐり、今年度に行う採用試験の一部はこれまで通り外国人の受験が認められることがわかりました。 一方で、県は引き続き採用取りやめに向けた検討を続けるとしています。 三重県は1999年度から一部の職種をのぞいて職員採用における「国籍」の要件を撤廃していますが、一見知事は国外への情報漏洩を防止する観点から、この要件を復活させ、外国人の職員