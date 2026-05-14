「夢グループ」所属の歌手・保科有里さんが、2026年5月7日にインスタグラムを更新し、元大相撲力士の琴欧洲こと鳴戸勝紀親方との2ショットを公開した。引退から12年経った現在の姿や、保科さんとの身長差に、さまざまな反響が寄せられている。「身長202センチ めちゃくちゃ大きなかたでした」保科さんはインスタグラムで、「とある所でバッタリお会いした琴欧洲さん」と切り出し、鳴戸親方との2ショットを公開した。「身長202セン