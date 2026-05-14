別れ際に適当なワンランク上のあいさつとは 別れ際に「お疲れ様です」よりも適当なのは？ 上司との出張帰り、取引先との会食終わりなどで、別れのあいさつをする機会は多くあります。その際、どのようなあいさつをしたらよいでしょうか。 「さようなら」は、上からの物言いではないものの、上司や取引先の方に対してはややフランク過ぎるように感じます。 別れには2つのケースがあります。自分が立ち去るケー