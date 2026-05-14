人々に影響を与えた経済学者「カール・マルクス」を解説 人々に影響を与えた経済学者：カール・マルクス カール・マルクスはプロイセン王国（現在のドイツ）生まれの哲学者であり、経済学者です。マルクスは1848年に盟友のフリードリヒ・エンゲルスとの共著で有名な「共産党実現」を発表し、ライフワークとして結実させた「資本論」の第1部を1867年に発表します。（2部、3部