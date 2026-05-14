ヴィクトリアマイルのステップレース 最も多くの好走馬を輩出しているのが［４・３・５・56］の阪神牝馬Ｓ組。 ３着以内12頭を占める前哨戦は、16年に距離が１４００Ｍから１６００Ｍに変更されて以降、さらに強力なステップになっている。 中山牝馬Ｓ組［１・２・１・10］、福島牝馬Ｓ組［０・１・０・18］は同じ牝馬重賞だが、共に小回りの右回りということで関連性が薄く、物足りない成績。 それよりは［１・０・