「うちの子、野菜を全く食べてくれなくて…」と悩む親御さんは多いのではないでしょうか。 泣いて嫌がる子どもに無理やり食べさせるのは、親にとっても子どもにとってもストレスですよね。そんな「子どもの野菜嫌い」を見事に解決するヒントが、名作グルメマンガ『ザ・シェフ』の中に隠されていました。 レストランで大号泣！野菜を拒否する子ども 『ザ・シェフ』第6話「ミシュラン方式②」では、高級レストランで食事