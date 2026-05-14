フラッグシップ「W97C」シリーズ パナソニックは、Mini LEDバックライト制御技術を進化させた、Fire TV搭載Mini LED 4K液晶テレビ3シリーズ10機種を発表した。フラッグシップ「W97C」は75型、65型、55型。ハイグレード「W95C」は75型、65型、55型、50型、43型、スタンダード「W93C」は65型、55型をラインナップする。発売時期は、W95Cが6月下旬、W97CとW93Cが7月下旬を予定。価格はいずれもオー