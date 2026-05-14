MetaがWhatsAppとMeta AIアプリ向けに、チャットAIのMeta AIと完全プライベートに会話が行える新機能「Incognito Chat with Meta AI」を2026年5月13日に発表しました。Metaはこの機能について、会話内容を同社自身も読めず、標準では保存されずに消える仕組みだと説明しています。Introducing a Completely Private Way to Chat With AIhttps://about.fb.com/news/2026/05/incognito-chat-whatsapp-meta-ai/Mark Zuckerberg announ