◆米大リーグブルージェイズ５×―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、バットでは８回に貴重な同点犠飛で４番の役割を果たし、三塁の守備でも好守を見せた。ブルージェイズはバーショのサヨナラ満弾で接戦を制した。レイズの先発は右腕のジャックス。昨季まで３