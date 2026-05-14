吉林省長春市南関区でスマートウオッチを装着する高齢者。（長春＝新華社配信）【新華社長春5月14日】中国吉林省長春市では、睡眠や心拍数を記録できるマットレス、緊急時にスマートバンドで解錠できる電子錠、転倒を検知して医療スタッフを呼ぶスマートウオッチから、独居の高齢者用住宅から医療・介護施設のケアルームまで、高齢者の生活をサポートするデバイスが普及している。王尊（おう・そん）さん（78）は、市内で一人