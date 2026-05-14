物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月15日に亡くなった岡本伊三美（いさみ）さんを取り上げる。＊＊＊見出しの岡本南海（現・ソフトバンク）の岡本伊三美さんは、全く無名の存在から名二塁手に躍り出た。全盛期の南海でレギュラーをつかみ取り、1953年には打率3割1分8厘で首位打者に輝き、最高殊勲選手に選ばれる。現役時代を知る野球評論家の有