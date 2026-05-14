ことしに入って確認されたはしかの患者数は462人にのぼり、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月3日までの1週間で、全国で23人確認されました。ことしの累計は462人にのぼり、去年の同じ時期の4.3倍以上と、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。新たに報告された23人の内訳は、東京都が13人と最も多く、次いで埼玉