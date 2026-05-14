政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが14日分かった。中東情勢の混乱の長期化に伴い原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと電気・ガス代などの上昇は避けられないため、家計支援に充てる方針だ。