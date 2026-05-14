タレントのほしのあき（49）が14日までに自身のインスタグラムを更新。パール“キラキラ”のTシャツ＆デニムのカジュアルコーデを披露した。「パール好きのわたしミニーちゃんのTシャツはパール＆キラキラデニムもパールTシャツ＆デニム@cadune_official」とつづり、パール付きのミニーちゃんTシャツ＆デニム姿の自撮りショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛い服ですね」「素敵です」「お顔が可愛