ビーマップが急反落している。１３日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１９億円から１７億２１００万円（前の期比１５．２％増）へ、営業損益が５０００万円の黒字から９７００万円の赤字（前の期１億８２００万円の赤字）へ、最終損益が３０００万円の黒字から１億１５００万円の赤字（同１億７９００万円の赤字）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されてい