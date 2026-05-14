リガク・ホールディングスは続伸。１３日取引終了後に第１四半期（１～３月）連結決算を発表し、売上高は１７９億３３００万円（前年同期比１３．０％減）、営業利益は６億３０００万円（同７７．８％減）だった。昨年春以降の米トランプ政策の影響継続により、多目的分析機器事業が落ち込んだ。半導体プロセス・コントロール機器事業も冴えなかった。 決算について会社側では「想定通りの端境期」とし、