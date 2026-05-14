丸一鋼管に物色人気集中、３００円高はストップ高カイ気配に張り付いている。同社は建設業界向けを主力とする溶接鋼管の国内トップメーカーで、海外売上高比率が５割近いことからも分かるように、世界的にも屈指の実力を有している。 １３日取引終了後に発表した２６年３月期の営業利益は前の期比４０％増の３２０億４３００万円と大幅な伸びを達成、続く２７年３月期の同利益についても前期比１５％増の３６９