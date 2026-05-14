午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６００、値下がり銘柄数は９２１、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位にガラス・土石、電気機器、鉄鋼、化学など。値下がりで目立つのは不動産、建設、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS