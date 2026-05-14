フェイエノールトの上田綺世には、プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せていると言われる。そのひとつがエバートンだ。専門サイト『Goodison News』は５月12日、名門エバートンが前線強化を目指しており、上田の決定力は魅力と報じた。一方で、デイビッド・モイーズ監督の下で力を発揮できるか懸念も示している。同メディアは「ティエルノ・バリーとベトがそのクオリティをうかがわせ、有望な兆候があるものの、エバート