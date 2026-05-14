BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）とTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー） のSOOBIN（スビン）によるダンスチャレンジ動画が公開され、「最高のコラボ」と反響を呼んでいる。 【動画】BE:FIRSTジュノンとTXTスビンが踊る「Stick With You」【写真】『CDTVライブ!ライブ!』に出演した2組①～④ ■BE:FIRSTジュノンがスビンと一緒にTXT「Stick With You