【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、5年ぶり2度目となるユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」とのコラボレーションが決定。7月中旬より発売となる。 ■4人のクリエイターがYOASOBIをテーマにデザイン 今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている、藍にいな、 GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE、Ryota Daimon、QINGYIといった4人のクリエイターたちがYOASOBIのふたりを