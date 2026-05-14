大紀アルミニウム工業所 [東証Ｐ] が5月14日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比49.9％増の56.2億円に伸び、27年3月期も前期比2.0倍の113億円に急拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比15円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の26.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.5％→