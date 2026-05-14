菊水化学工業 [東証Ｓ] が5月14日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比45.2％増の4億9500万円に拡大したが、従来予想の6億9100万円を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は8000万円の赤字(前年同期は1億8600万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-4.3％→-2.2％に改善した。 株探ニュース