雪印メグミルク [東証Ｐ] が5月14日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.1％増の204億円になり、27年3月期も前期比6.4％増の218億円に伸びる見通しとなった。4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.3％増の38.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.9％→2.4％に改善した。 株探ニュース