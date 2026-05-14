14日11時現在の日経平均株価は前日比211.78円（0.33％）高の6万3483.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は600、値下がりは921、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を249.81円押し上げている。次いでファナック が118.84円、ＴＤＫ が69.64円、東エレク が57.32円、キオクシア が33.56円と続く。 マイナス寄与度は143.