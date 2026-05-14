在庫確認してバックヤードから戻ってきたら、そのお客様がもういない…。【漫画】本編を読むもしスーパーで商品を注文したあと、「やっぱりやめたい」と思ったらどうすればよいのか--。今回は、スーパーで起きる日常を漫画にしている狸谷(@akatsuki405)さんのスーパーあるある「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、「こころがわり」を紹介する。コーヒーを1ケース注文したお客が、店員が在庫を取りに行っている間に