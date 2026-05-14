2026年5月13日、香港メディアの香港01は、トランプ米大統領の訪中に際し、中国が9年前を上回る国家首脳級の出迎えで最大級の敬意を払った背景を報じた。記事は、13日夜にトランプ大統領が専用機で北京に到着し、首脳級（「正国級」）である韓正（ハン・ジョン）国家副主席が空港で出迎えたと紹介。「副国級」である外交トップが対応した2017年の訪中時やロシアのプーチン大統領への接遇を明らかに上回り、北朝鮮の金正恩（キム・ジ