中国文化観光部は2月、上海市民の金門島と馬祖島への観光再開を推進すると発表しました。上海出入境管理局が5月13日に明らかにしたところによると、上海市内のすべての出入境手続き室で金門島・馬祖島観光簽注（渡航承認）の申請受付業務が同時に開始されました。上海市の戸籍保有者および居住証所持者が金門島と馬祖島を訪れる場合、上海市のすべての出入境手続き室で、本人の有効な身分証明書を提示することで、台湾往来通行証お