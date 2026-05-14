この記事をまとめると ■日野自動車が32年ぶりにコーポレートロゴを刷新した ■ロゴ刷新の背景には不正問題からの再生と三菱ふそうとの統合がある ■ロゴを変更するだけではなく信頼を回復することこそが最大の課題だ 日野自動車が32年ぶりにロゴ変更 日野自動車が、同社の象徴であるコーポレートロゴを32年ぶりに刷新した。2026年4月1日より順次使用が開始されたこの新ロゴは、単なるデザインのアップデートに留まるものではな