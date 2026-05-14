ＷＥリーグは、５月１６日（土）に行われるシーズン最終節を前に、２０２５／２６ＷＥリーグ優秀選手賞３５名を発表しました。 【写真を見る】ＩＮＡＣ神戸の三宅史織選手・吉田莉胡選手 優秀選手賞は、ＷＥリーグに参加している１２クラブの監督及び選手によるベストイレブンの投票結果をもとに、各ポジションの投票数上位選手が選出される賞。 すでに４シーズンぶり２度目の優勝を決めたＩＮＡ