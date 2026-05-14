ZARDのデビュー35周年を記念し、ZARD／坂井泉水さんとそれぞれ異なる立場で関わってきた3人が集まった。DEENの池森秀一、ミュージシャンの徳永暁人、そしてSARD UNDERGROUNDの神野友亜。池森は坂井さんが詞を手がけた「翼を広げて」などを歌い、徳永は作曲家、編曲家としてZARDの楽曲制作に参加。神野はSARD UNDERGROUNDとしてZARDの楽曲を歌い継いでいる。【写真】楽しくZARDトークを展開する徳永暁人×SARD UNDERGROUND・神野