映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の劇場公開（5月22日）を目前に控え、5月20日発売のカルチャー誌『SWITCH』6月号では、「マンダロリアンの道」を大特集。【画像】特集：マンダロリアンの道の誌面の一部を大公開今回の特集は、2025年5月号「STAR WARS THE SAGA CONTINUES」に続く、“スター・ウォーズ特集”第2弾。ドラマシリーズ『マンダロリアン』の魅力や、そのルーツとなるアニメーション作