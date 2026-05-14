元ＮＨＫの神田愛花が１３日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、強靱（きょうじん）メンタルのエピソードを紹介。聞いていたたんぽぽ・川村エミコが「考えられないです！」と絶句する一幕があった。この日は「メンタル強すぎる女＆弱すぎる女」が集合。その中で「強すぎる女」として登場したのが神田。街の声で「何度も試着してお断りできる」と答えた人がいたことから「私も初めて入る飲食店に行って、思ったのと内装が