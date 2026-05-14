NPB返り咲きを目指し、ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBCで腕を振っているのが又吉克樹投手（35）だ。中日、ソフトバンクでNPB通算503試合に登板。歴代6位の173ホールドを挙げている。そんな経験豊富な右腕が、昨年ソフトバンクを戦力外となってから挑戦したのがメキシカンリーグだった。3試合、4イニングを投げて被安打2、1失点。3月初旬に海を渡り、オープン戦でも結果を残したが、チーム編成上の都合も