「ブレーブス−カブス」（１３日、アトランタ）カブスが１０連勝後にまさかの４連敗。先発の今永昇太投手が今季最長となる７回０／３を２失点と好投するも、降板後にリリーフ陣が打ち込まれる悪夢の展開が待っていた。立ち上がりからボールにキレがあった今永。四回に先制ソロを被弾したが、すぐに気持ちを切り替えた。五回から七回まで３イニング連続の三者凡退という圧巻投球。メジャー最長イニングがかかる八回のマウンド