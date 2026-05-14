グルメリポーターでタレントの彦摩呂（59）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントたちとの食事会ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「楽しい」と題して投稿した。「愛ちゃん、綾菜ちゃんとお食事会です〜めっちゃ喋るし、めっちゃ食べるし、めっちゃ美味しいし、幸せな時間でした〜又、パワー充電しました」とはるな愛、加藤綾菜との食事会3ショットを公開した。最後に「頑張るで〜〜」と締め