米国で国防総省が「ＵＦＯファイル」を公開し、日本でＵＦＯ議連がＵＦＯ情報公開の動きを進めている。英国でも市議がＵＦＯ監視委員会の設置を提案し、話題になっている。英紙デーリー・スターが１３日、報じた。５月１１日に開かれたドンカスター市議会の臨時会で、リフォームＵＫ所属のキーラン・レイ市議が「ドンカスター未確認異常現象（ＵＡＰ）監視・安全委員会」の設置を提案し、ドンカスター・シェフィールド空港の安