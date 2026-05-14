ピン芸人のバイク川崎バイク（以下、ＢＫＢ）が１３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、トレードマークのサングラスを外した素顔を公開して反響を呼んでいる。ＢＫＢは「ＮＥＷ宣材写真仕上がりまヒィア！！！！！」と投稿し、自身の写真を添付。それは、サングラスではなく黒ぶちメガネを掛け、ネイビーのピンストライプスーツに黄色のチェックネクタイという姿だ。首をやや下に傾け、ギロリと前を見てニラミを利かせたキメ顔を