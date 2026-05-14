お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が１４日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。リチウムイオン電池の扱いについて、注意を促した。ごみ清掃員としても活動している滝沢は、これまでも廃棄されたリチウムイオン電池の問題に言及していたが「忘れがちなリチウムイオン電池にお気をつけください！昨日、おもちゃのリチウムイオン電池の火災の事故がありました」と、１３日にリチウムイオン電池を原因とする火災事故が発生したと