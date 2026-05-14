本拠地レイズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は13日（日本時間14日）、本拠地レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。同点の4回に守備で魅せた。地元実況席を大興奮させている。0-0の4回。レイズのシンプソンが三塁線に放った打球に岡本が反応した。横っ飛びで捕球すると素早く起き上がって一塁へ送球。快足シンプソンをアウトにした。これには一塁手のゲレーロJr.も称えるように笑みを浮かべ、岡本も笑い返してい