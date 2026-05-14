敵地ブレーブス戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手が13日（日本時間14日）、敵地ブレーブス戦に先発登板。7回0/3を投げて、5安打2失点、6奪三振。試合前の時点で、両リーグトップのチーム打率.271を誇る最強打線を相手に好投を見せたが、降板直後に味方投手が打たれ、3敗目を喫した。日本人ファンも嘆きの声をあげている。今永は初回から“らしさ”全開。先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、続くボールドウィン