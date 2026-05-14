猫に対して『面倒くさがり』だなと感じる瞬間 1.寝たまま手だけ伸ばしてくるとき 「そこまで来るなら動けばいいのに…」と思わずツッコミたくなるのが、寝転がったまま前足だけを伸ばしてくる仕草です。 おもちゃにちょいちょい触れるだけ、飼い主さんを軽くポンと叩くだけ。体はほぼ動かさず、最小限の動きで済ませようとする姿に「面倒くさがりだな」と感じる方は多いはずです。 ただこれは単なる怠けでは