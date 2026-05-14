フィギュアのトップスケーター坂本花織選手は2026年5月13日に引退会見を行い、「現役で一生懸命練習するっていうのは青春だったんだなあ」と振り返った後、突然、大学時代から付き合っていた男性と5月5日に入籍したとびっくり報告。「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）も速報と独自インタビューで伝えた。「常に冷静に物事を考える方です」坂本さんは「自分とは真逆の方で、常に冷静に物事を考える方で、楽しむことを忘れず、一緒に面白い